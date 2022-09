Debora Ciliento: «Grazie ai 4311 cittadini di Trani»

«Ringrazio i 22746 cittadini della Bat, di cui 4311 di Trani, che hanno scelto e sostenuto il Partito democratico». È il commento della consigliera regionale del PD, Debora Ciliento.«È stata una campagna elettorale veloce e complessa. Ancora una volta il Partito mi ha chiesto di mettermi al servizio e l'ho fatto, pur sapendo le difficoltà a cui andavo incontro.Ringrazio i compagni di viaggio di quest'avventura: Francesco Boccia, Domenico Lomelo, Raffaele Piemontese, Sabino Zinni, Gianni Vurchio e Shady Alizadeh. Abbiamo lavorato mettendo al primo posto la passione per la politica.Ringrazio i militanti del Partito che mi e ci hanno sostenuti. L'unico rammarico è sapere che non tutto il PD della BAT ci è stato vicino in maniera attiva. Avremo modo di confrontarci e capire se le nostre strade ci vedono ancora camminare nella stessa direzione.Abbiamo perso, ma nonostante tutto restano le belle parole che sto ricevendo da parte di tante persone.Ora è il momento di augurare buon lavoro ai parlamentari eletti e dare avvio ad una fase di confronto all'interno del Pd.Torno a lavorare in consiglio regionale come ho sempre fatto, torno a lavorare ponendo al centro dei miei interventi le storie e i bisogni dei più fragili. Ancora grazie a tutti».