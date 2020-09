Debora Ciliento: «Il vento ha soffiato a favore: una donna in politica è un risultato importante»

Grazie a tutte le 6977 persone che hanno avuto fiducia in me. Il vento ha soffiato a favore: una donna in politica è un risultato importante. Ringrazio tutti i volontari che mi hanno seguita e sopportata e supportata, grazie agli amici esponenti politici che mi hanno dato fiducia: spero di non deludere nessuno.Ringrazio la Senatrice Assuntela Messina ed il Ministro Boccia che in questi giorni mi hanno tenuta per mano. La mia continuerà ad essere una politica che parte dal basso. È stata una campagna elettorale complessa ma che mi ha permesso di parlare con tante persone, una campagna elettorale che è andata contro le solite logiche che spesso vengono messe in atto.Un grazie a Filippo Caracciolo con cui ho condiviso queste giornate e con cui sono certa continueremo a fare squadra. Un grazie ed un augurio al sindaco Bottaro e al nuovo Consiglio comunale con cui condivideremo questo percorso. I segretari e dirigenti del Partito Democratico, cittadini e provinciali che mi sono stati vicini sono certa che ci aspetta un percorso da condividere. Auguri al presidente Michele Emiliano per il grande successo raggiunto: insieme a lui condividerò questa importante avventura.Un grazie a chi cinque anni fa mi ha chiesto di iniziare un percorso di servizio alla politica: se non ci fosse stato oggi non sarei qui. Spero di non aver dimenticato nessuno. Ora ci aspettano nuove pagine di storia da scrivere. Un abbraccio a ciascuno di voi.