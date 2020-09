Post elezioni, Rossella Piazzolla: «Grazie agli elettori per la stima e la fiducia»

Una sconfitta lascia sempre l'amaro in bocca e qualche rimpianto, ma l'obiettivo adesso è ripartire più forti di prima. L'avv. Rossella Piazzolla, candidatasi al Consiglio Regionale nella lista "La Puglia Domani" a sostegno dell'ormai ex candidato presidente del centrodestra Raffaele Fitto, ringrazia gli elettori per la fiducia e il sostegno, che l'hanno condotta a un risultato molto positivo nonostante la sconfitta della coalizione. Con 2.789 voti, infatti, Piazzolla è stata la candidata più suffragata nella provincia Bat per quanto riguarda la sua lista, nonchè la candidata con il maggior numero di preferenze, tra le donne, in tutte le liste del centrodestra nella sesta provincia pugliese. Inoltre, tra le donne della Bat è la seconda più suffragata in tutte le liste dei candidati presidenti, alle spalle solo della candidata del Movimento 5 Stelle Grazia Di Bari."Desidero ringraziare quanti hanno deciso di sostenermi in questa campagna elettorale strana, inusuale ma intensa allo stesso tempo, - dichiara Rossella Piazzolla - non è stato semplice per nessuno giocare questa partita elettorale in piena estate e ancora nel pieno dell'emergenza Covid. La sconfitta del centrodestra è stata inaspettata soprattutto nelle proporzioni: una sconfitta che analizzeremo cercando di capire cosa avremmo potuto fare meglio, ma soprattutto adesso bisogna guardare avanti per costruire una coalizione sempre più forte. Ringrazio vivamente gli elettori che mi hanno dato forza in questo cammino: le tante preferenze ricevute rappresentano un atto di stima nella mia persona e il segno delle numerose relazioni intessute in questo periodo. L'attenzione alle problematiche e ai bisogni del territorio resterà sempre tra le mie priorità: la sconfitta elettorale non deve farci desistere dall'obiettivo del nostro percorso, ovvero essere vicini ai cittadini e far sentire la nostra voce alle istituzioni", conclude Piazzolla.