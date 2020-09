Elezioni 2020, una tranese in consiglio regionale: Debora Ciliento

È ancora una volta Michele Emiliano il più suffragato a Trani, esattamente come nel 2015, l'ex magistrato barese ottiene la fiducia dei cittadini tranesi. Lo fa anche in questa occasione distanziando e di parecchio il secondo dei più suffragati, che questa volta è Raffaele Fitto che ottiene 34,24% delle preferenze contro il 52,20% di Emiliano.Direttamente collegato al dato del Presidente Emiliano c'è quello che "rischia" di far entrare in consiglio regionale un candidato tranese, Debora Ciliento, espressione del PD e seconda più suffragata nel partito di maggioranza. Per lei, nella Bat, ci sono state oltre 6.800 preferenze (quando mancano ancora 14 sezioni al dato definitivo) che la portano a stare dietro solo a Filippo Caracciolo, più suffragato con oltre 11.000 voti e sopra al consigliere uscente Ruggiero Mennea che ha preso al momento poco più di 5.400 voti.Manca ancora poco per poter dare l'ufficialità e si attende la definitiva ripartizione del numero dei seggi spettanti alla Bat (che saranno minimo 5), ma la Ciliento intravede l'inizio di una nuova avventura.