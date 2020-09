Finalmente, Debora! Non certo grazie alle quote rosa, odiose ma necessarie, la piccola grande Debora è la prima donna tranese ad entrare in consiglio regionale. E lo fa in maniera trionfale, su un vero e proprio carro di consensi, guadagnati uno per uno, anzi uno più uno, più uno, più uno, giorno dopo giorno, ora dopo ora: 6977 preferenze."C'l'era deic" mi ha detto sorridendo il fratellone Daniele, ricordando gli anni dei giochi con i bambini, commosso, quando gli ho fatto i complimenti. E lo ha detto con quella sincerità e quella umiltà, che avrebbe meritato una barca di voti anche lui: evidente lo stesso dna, non puoi che volergli bene. Piccola grande Debora, prima donna tranese in consiglio regionale."Sono Debora Ciliento, ho 38 anni, sono nata e risiedo a Trani, sono un'educatrice professionale laureata in Scienze Religiose ed Educatore professionale. Sono impegnata in prima persona nel mondo del volontariato, provengo da quell'esperienza di Chiesa che don Tonino Bello definisce "Chiesa del Grembiule capace di sporcarsi le mani e toccare la storia delle persone": così si è presentata così ai suoi elettori. Il resto è storia.Non è il caso di riepilogare l'iter politico, gli incarichi, l'impegno – vero - nel sociale. Non è il caso di nominare sigle o partiti politici. Trani è una città di piccole grandi donne, che la Storia l'hanno fatta. E ancora la fanno. Ogni giorno.E se Antonia Talamo rimane nella memoria contemporanea come l'unica donna ad essere stata eletta Sindaco di Trani (dal 20 maggio 1966 al primo settembre 1970), e se nei secoli e nella letteratura e non soltanto troviamo Giustina Rocca, Maria Festa, o Antonella Palagano, oggi nelle pagine della Storia di questa straordinaria città si aggiunge un altro nome di donna. Finalmente Debora!