Deceduto nella notte l'uomo di Trani caduto dal monopattino

E' spirato questa notte, nel reparto di Rianimazione del "Bonomo" di Andria, dove era giunto nel pomeriggio di giovedì 13 marzo, il 37enne andriese, tranese di origine, E.M. caduto in via Podgora dal monopattino che conduceva, dopo aver battuto violentemente il capo, prima di essere soccorso dai sanitari, intervenuti con il servizio 118.Secondo una primissima ricostruzione, il 37enne andriese, ma nato a Trani, stava fuggendo da una pattuglia della Polizia locale che lo voleva bloccare per contestargli un'infrazione al Codice della Strada.La salma è adesso vegliata da parenti ed amici presso l'obitorio del nosocomio cittadino.Del drammatico evento, sono in corso indagini da parte del personale della Polizia di Stato della Questura di Andria, intervenuto per i rilievi nel momento dell'incidente.