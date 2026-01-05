Ospedale
Ospedale
Sanità

Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo" di Andria

Omaggio dell’associazione “I folletti laboriosi 2.0 ODV” al primo nato del 2026 ed agli neonati presenti

Trani - lunedì 5 gennaio 2026 14.20
Anche quest'anno, come ormai tradizione non è mancato chi ha voluto testimoniare con affetto e piccoli doni, l'arrivo della vita dall'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.

Nei giorni scorsi, con l'arrivo del primo nato del 2026, l'associazione "I folletti laboriosi 2.0 ODV" presieduta dalla Sig.ra Angela Maria Contento, ha effettuato una breve visita presso l'U.O.C. Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Andria, per omaggiare il primo nato dell'anno e la sua mamma con un piccolo dono simbolico, realizzato con cura e pensato per accogliere la nuova vita con dolcezza e attenzione. Il gesto, totalmente gratuito e privo di finalità promozionali, nasce dal desiderio di condividere un messaggio di affetto, vicinanza e augurio in un momento tanto delicato, quanto gioioso.

Alla presenza del Direttore della U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, Dott. Beniamino Casalino e del personale di turno, la Presidente dell'associazione assieme alle volontarie hanno rallegrato il reparto di Ostetricia, donando una copertina confezionata a mano e una pianta alla mamma Sig.ra Lucia Galante di Trani ed al piccolo Santiago Cristian, venuto alla luce il giorno 1° gennaio alle ore 19:25; cappellini e orsetti sono stai donati nel frattempo a tutti i neonati e le mamme presenti nel reparto di degenza, insieme ad altri tre bambini che hanno nel frattempo portato altra gioia da Capodanno, al reparto ospedaliero.

Questa bella iniziativa, autorizzata dalla Direzione Aziendale, ha regalato un sorriso e un momento di gentilezza ribadendo l'importanza della collaborazione tra gli operatori del nosocomio e le associazioni di volontariato attive sul territorio.
  • ospedale Bonomo
Altri contenuti a tema
Deceduto nella notte l'uomo di Trani caduto dal monopattino Cronaca Deceduto nella notte l'uomo di Trani caduto dal monopattino Era ricoverato nel reparto rianimazione dell'ospedale di Andria
1 Una donna di 52 anni dona cuore, fegato e polmoni: è l'ottava donazione dell'anno Una donna di 52 anni dona cuore, fegato e polmoni: è l'ottava donazione dell'anno Cinque diverse operazioni chirurgiche ma tutto è andato alla perfezione.
Donati il cuore, il fegato e i reni di un sessantanovenne di Trani Donati il cuore, il fegato e i reni di un sessantanovenne di Trani Gli interventi nelle sale operatorie dell'ospedale Bonomo di Andria
“La sfida del Bonomo di Andria per una cardiologia all’avanguardia”, se ne parla a Palazzo San Giorgio “La sfida del Bonomo di Andria per una cardiologia all’avanguardia”, se ne parla a Palazzo San Giorgio Traguardi ed esperienze a confronto nel congresso CardioBat 2022
4 È deceduto l'uomo colto da infarto in corso Vittorio Emanuele Cronaca È deceduto l'uomo colto da infarto in corso Vittorio Emanuele L'uomo era stato trasportato all'ospedale Bonomo ma le sue condizioni erano apparse sin da subito gravi
Sesta donazione multiorgano dell’anno al Bonomo di Andria Sesta donazione multiorgano dell’anno al Bonomo di Andria A donare una 71enne di Canosa
Nuova donazione multiorgano al Bonomo di Andria Nuova donazione multiorgano al Bonomo di Andria Prelevati cuore, fegato, reni e cornee da una donna di 50 anni
Nuova donazione multiorgano al Bonomo di Andria Nuova donazione multiorgano al Bonomo di Andria Prelevati fegato e reni da un uomo di 86 anni
Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale
5 gennaio 2026 Scontro tra auto e monopattino a Trani: giovane sfonda il parabrezza e finisce in ospedale
Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
5 gennaio 2026 Si è conclusa ieri la II edizione del Festival delle Bande
Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza
5 gennaio 2026 Giovani Democratici di Trani: piena solidarietà a Domenico e ferma condanna di ogni violenza
Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
5 gennaio 2026 Il Circo delle Meraviglie anima Trani: oggi 5 gennaio l’ultimo incanto sotto il tendone gonfiabile
SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
5 gennaio 2026 SPID Poste a pagamento dal 1 gennaio 2026: tutto quello che i tranesi devono sapere
La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa "
5 gennaio 2026 La Befana arriva in periferia a Trani: il 5 gennaio grande festa al Parco di via delle Tufare con "Strade in Festa"
10
«Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
4 gennaio 2026 «Sei tu, Domenico»: la comunità degli Angeli Custodi si stringe al ragazzo aggredito
Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
4 gennaio 2026 Soccer Trani, Moscelli avverte: «Non voglio distrazioni, dobbiamo pensare a questa stagione, non oltre»
Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
4 gennaio 2026 Secondo pareggio consecutivo per la Soccer Trani: è 1-1 con la Virtus Andria
Trani, gran finale per "Le Vie del Natale ": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
4 gennaio 2026 Trani, gran finale per "Le Vie del Natale": tre giorni di spettacoli, arte e magia aspettando la Befana
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.