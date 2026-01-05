Doni e tanto affetto al reparto di Ginecologia e Ostetricia dell'ospedale "Bonomo" di Andria



Questa bella iniziativa, autorizzata dalla Direzione Aziendale, ha regalato un sorriso e un momento di gentilezza ribadendo l'importanza della collaborazione tra gli operatori del nosocomio e le associazioni di volontariato attive sul territorio.

Anche quest'anno, come ormai tradizione non è mancato chi ha voluto testimoniare con affetto e piccoli doni, l'arrivo della vita dall'ospedale "Lorenzo Bonomo" di Andria.Nei giorni scorsi, con l'arrivo del primo nato del 2026, l'associazione "I folletti laboriosi 2.0 ODV" presieduta dalla Sig.ra Angela Maria Contento, ha effettuato una breve visita presso l'U.O.C. Ginecologia e Ostetricia del Presidio Ospedaliero di Andria, per omaggiare il primo nato dell'anno e la sua mamma con un piccolo dono simbolico, realizzato con cura e pensato per accogliere la nuova vita con dolcezza e attenzione. Il gesto, totalmente gratuito e privo di finalità promozionali, nasce dal desiderio di condividere un messaggio di affetto, vicinanza e augurio in un momento tanto delicato, quanto gioioso.Alla presenza del Direttore della U.O.C. Ginecologia e Ostetricia, Dott. Beniamino Casalino e del personale di turno, la Presidente dell'associazione assieme alle volontarie hanno rallegrato il reparto di Ostetricia, donando una copertina confezionata a mano e una pianta alla mamma Sig.ra Lucia Galante di Trani ed al piccolo Santiago Cristian, venuto alla luce il giorno 1° gennaio alle ore 19:25; cappellini e orsetti sono stai donati nel frattempo a tutti i neonati e le mamme presenti nel reparto di degenza, insieme ad altri tre bambini che hanno nel frattempo portato altra gioia da Capodanno, al reparto ospedaliero.