Sesta donazione multiorgano dell’anno al Bonomo di Andria

Donazione multiorgano all'ospedale Bonomo di Andria dove ieri sera, nella sala operatoria diretta dal dottor Nicola Di Venosa, si sono concluse le operazioni del sesto prelievo dell'anno. A donare è stata una donna 71enne di Canosa: il consenso è stato dato senza alcuna esitazione dal marito e dai due figli. La donna ha donato i reni, prelevati dalla equipe del Policlinico di Foggia e trasferiti a Bari per il trapianto, e il fegato prelevato dalla equipe del Policlinico di Bari. A coordinare tutte le attività è stato il dottor Giuseppe Vitobello."Al marito e ai figli della donna va il nostro primo pensiero e il nostro più sentito grazie per non avere avuto alcun dubbio e aver accettato immediatamente di donare gli organi - ha detto Alessandro Delle Donne, Commissario straordinario della Asl Bt - questa provincia si conferma molto sensibile al tema della donazione rispetto al quale la nostra attenzione è sempre molto alta. Questa è la sesta donazione multiorgano dall'inizio dell'anno mentre sono 114 le cornee che sono state prelevate e inviate alla Banca degli Occhi di Mestre".