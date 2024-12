Dedicata a Saverio Di Meo il Doblò per il trasporto dei disabili degli “Angeli del Soccorso”

"Il tempo donato riempie l'anima", sono le parole più volte ripetute da Savino Di Meo, uno dei membri più attivi dell'organizzazione di volontariato "Angeli del Soccorso". Il presidente dell'associazione, Massimo Pastore, ha sottolineato il costante impegno di Savino nel prodigarsi per i più bisognosi, per gli ultimi, per gli emarginati e per l'inclusione dei disabili, mettendo da parte se stesso e il proprio interesse per aiutare il prossimo e non solo. La sua magnanimità è stata dimostrata fuori e dentro l'associazione, facendo sì che l'OdV diventasse ciò che è oggi, godendo di un ampio consenso tra i cittadini.Per questi motivi Massimo pastore e gli altri consociati hanno deciso di fare un regalo di Natale al socio più caparbio, dedicando il Doblò utilizzato dall'associazione per il trasporto dei disabili al padre di Savino, Saverio Di Meo. Un segno di riconoscenza nei suoi confronti per premiarlo, seppur simbolicamente, del suo lavoro, svolto sempre con umiltà e col sorriso sulle labbra, con l'augurio che Saverio possa sempre vegliare su di lui e sull'associazione.