Si ferisce al braccio tentando di scavalcare il cancello della villa comunale

Tentava di scavalcare il cancello della villa comunale dopo l'orario di chiusura, pochi minuti fa: un ragazzo è rimasto ferito gravemente al braccio nel tentativo di superare la recinzione del giardino per uscire da quell'area. Sul posto è intervenuta prontamente un'ambulanza del 118, e pattuglie della Polizia di Stato, dei Carabinieri e della Polizia Locale, che in serata sono di stanza per controlli nella zona portuale.Secondo la prima ricostruzione dell'accaduto, i cancelli della villa comunale erano stati regolarmente chiusi da poco, all'orario consueto. All'interno di quell'area, però, pare ci fossero ancora delle persone, in particolare gruppi di giovani. Uno di questi ha tentato di uscire dalla villa comunale scavalcando la recinzione: tentando quella manovra pare sia rimasto incastrato nella barriera, ferendosi al braccio. I presenti, resisi conto della gravità del fatto, hanno immediatamente chiamato i soccorsi: sul posto l'ambulanza del 118 ha soccorso il ragazzo, che è stato poi trasportato in ospedale.