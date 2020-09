Demolito il rudere in via Di Vittorio e bonificato il terreno con brecciolino

E' stato bonificato il terreno in via Di Vittorio, dove una settimana fa circa erano stati avviati i lavori di demolizione del rudere, una struttura nata per diventare un asilo e mai portata a termine. La struttura oramai fatiscente occupava quel terreno da 40 anni. L'intero terreno ora è stato ricoperto con brecciolino: l'area, concessa dal Comune di Trani alla parrocchia San Magno, prevede la costruzione di un campo polivalente a corredo della nuova chiesa. Il progetto sarà candidato ad un bando pubblico per l'ottenimento dei fondi necessari per portare a compimento i lavori.