Demolizione ex Hotel Royal, ad osservare i lavori gruppi di curiosi

Dopo che ieri dalla stampa locale è stata data notizia dell'avvio dei lavori di demolizione dell'ex Hotel Royal, oggi in via de Robertis gruppi di curiosi stanno seguendo con interesse le attività eseguite dalla ditta Silco di Altamura. Questa mattina, per esempio, erano in tanti si sono riversati sul via de De Robertis per osservare le procedure più da vicino. I lavori di demolizione e bonifica dovrebbero durare almeno fino al 20 giugno. Seguirà poi la costruzione di un nuovo edificio con 20 unità immobiliari.Per molti la demolizione dell'Hotel Royal rappresenta un pezzo di storia che se ne va, fatta di ricordi, di gioia e festa. In molti speravano che dopo la demolizione quello spazio venisse impiegato per la costruzione di un parcheggio o un'area verde pubblica. Così non sarà.