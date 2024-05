Demolizione ex Royal: "Quella casa non è un albergo!"

"Questa zona è residenziale da sempre, dal PRG del 71 e dal PUG del 2009, pur avendo ospitato un albergo: nessuno poi vieta a chicchessia di comprare degli appartamenti e farne casa vacanze o B&B, soprattutto a chi continua a tuonare rispetto a un "violento" cambio di destinazione dell' Hotel Royal": sta volgendo al termine l'operazione delicata e complessa di demolizione del "fu" Jolly hotel, e mentre gli "umarell" di tutte le età si affacciano ad assistere alla progressione dei lavori, ancora in molti sono a sostenere che l'edificio nel cuore della Città dovesse essere salvato e rimanere un albergo.Ancora precisazioni, benché più volte sostenutequanto alla vicenda che continua a suscitare discussioni e non poche polemiche ("soprattutto sul web perché chi viene qui e si rende conto dello stato dell'immobile e di quel che diventerà comprende che questo luogo non potrà che beneficiarne"). Intanto che la demolizione è stata preceduta da accurate e profonde bonifiche (da citare su tutte quella sull'amianto) e da due settimane ormai procede all'insegna di cautele e sicurezze per i residenti e per gli operai del cantiere e i residenti della zona; e che nel corso di queste operazioni di bonifica non si era potuto che avere continue conferme del fine vita di un edificio che ormai non aveva più nulla da essere salvato. "Tanto rumore su questa storia che Trani ha bisogno di alberghi, e l'intenzione dei nuovi acquirenti era proprio quella di mantenerne la destinazione: ma forse ci si dimentica che l'albergo Royal non solo era noto per avere stanze tra le più piccole in Italia, e che l'anno scorso, ottenuto il permesso di intervenire, ci si rese conto che l'edificio non era assolutamente recuperabile. La zona non prevede incrementi volumetrici e il volume dell'ex Royal corrisponde a uno spazio troppo grande per un piccolo albergo e troppo piccolo per un grande albergo, non sostenibile per una serie di ragioni avvalorate da indagini di mercato; in una zona dove oltretutto la destinazione urbanistica è residenziale, non alberghiera, precisa ancora l'architetto Gramegna, per cui i nuovi proprietari hanno deciso di realizzarne residenze private".La ristrutturazione del '93 oltretutto aveva già "violentato" l'originario albergo, quello che in tanti ricordano, con il ristorante, il giardino, creando una parete cieca rispetto alla quale forse ci sarebbero dovute essere polemiche: quello che si sta creando è invece ciò cheha definito "una sfida della contemporaneità", che parte da quei caratteri tipici di fine anni cinquanta, con una architettura "massiva" che verrà rispettata, ma con tecniche costruttive all'insegna della sostenibilità. Il rivestimento in pietra - che lega l'edificio alla nostra storia- esalterà l'apertura delle logge che avranno una forma trapezoidale e seguiranno invece l'orientamento del resto del borgo ottocentesco, dal momento che l'edificio ha sempre avuto un orientamento nord-sud in contrasto, appunto, col borgo"Ci sarà molto verde, come ha sempre sostenuto l'architetto D'Angelo, che in una città dove si lamenta un verde sempre più sbiadito, vede con amarezza troppe polemiche di fronte a un progetto su un edificio giunto al suo fine vita nel segno della rigenerazione, riqualificazione, sostenibilità ambientale ed energetica. "Finisce una storia della città ma probabilmente, conclude l'architetto, ne comincia un'altra, ancora più bella". E forse ci si dimentica che tutta la storia delle nostre città è fatta di sovrapposizioni, ricostruzioni, rinascite. Quella dell'hotel Royal sembra un accanimento terapeutico di un malato in fase terminale, quale era l'edificio. Ma per fortuna con le costruzioni si può rimediare e le rinascite sono possibili.