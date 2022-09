Despar Centro-Sud con Komen Italia per promuovere “La carovana della prevenzione”

, l'organizzazione che gestisce il marchio Despar, protagonista della GDO nel Centro Sud del nostro Paese, è costantemente attiva nel territorio grazie ad iniziative dal valore sociale. L'azienda sostiene, un prezioso progetto diche si pone l'obiettivo di rendere disponibili esami gratuiti per prevenire i tumori di genere.Komen Italia è un'organizzazione senza scopo di lucro,a livello nazionale e impegnata per sviluppare un atteggiamento consapevole sull'importanza della prevenzione.La cultura della prevenzione è uno degli aspetti fondamentali per la vita di molte donne, vittime troppo spesso di patologie oncologiche che, se diagnosticate in ritardo diventano sempre più pericolose. Più di 3000 delle 56mila donne italiane con un tumore al seno hanno ricevuto, durante lo scorso anno, una diagnosi in ritardo: nel 2021 la pandemia ha infatti determinato una riduzione media del 35% degli esami.Le tappe coinvolgeranno lanelle datee approderà in. ll Progetto "La Carovana della Prevenzione" è ideato congiuntamente da Komen Italia e Fondazionee si pone il duplice obiettivo di fornire esami preventivi gratuiti, veicolando, al contempo, una forte campagna di sensibilizzazione sull'importanza di sottoporsi ad esami periodici preventivi.L'iniziativa, accessibile tramite prenotazione, si svolgerà nei parcheggi dei punti vendita cittadini della rete Despar che diventeranno anche dei veri e propri centri di informazione sulla Prevenzione e prevede la presenza di unità mobili, con strumentazioni ad alta tecnologia per eseguire esami di prevenzione senologica e ginecologica.«Per Despar Centro-Sud – spiega, Presidente e Amministratore Delegato di Maiora - la partnership con Komen Italia significa suggellare il proprio impegno e l'attenzione al tema della salute femminile. La sua tutela ha infatti importanti ricadute sul benessere dell'intera collettività, per il ruolo fondamentale che la donna svolge in ambito familiare, lavorativo e sociale».È possibile prenotare lo screening gratuito collegandosi al sito di Komen Italia o su www.despar.com