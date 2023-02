È di Trani il benzinaio più caro d'Italia: «Io costretto a fare benzina altrove»

Qui per l'intervista.

Ha dell'incredibile la storia del benzinaio di Trani, il suo distributore è il più caro d'Italia: l'intervista sta letteralmente facendo il giro del web con centinaia e centinaia di condivisioni. Il servizio realizzato fa riferimento al caro benzina e ai prezzi alti che il benzinaio che gestisce il distributore in via Malcangi con la sua famiglia da oltre trent'anni è costretto ad avere per non doverci rimettere. Quello che però fa sorridere e al tempo stesso riflettere è l'amara constatazione del benzinaio che per fare benzina alla propria auto si rivolge presso altri distributori. Lì vi si recano solamente mezzi delle forze dell'ordine o aziendali per via delle convenzioni con i propri enti. Alla fine, il benzinaio ammette che in passato aveva persino provato ad abbassare la benzina ma ci avevo rimesso in termini di guadagno. Insomma, una triste storia tutta italiana.