Diego Galdino presenta “Bosco bianco” al Gran Shopping Molfetta

Al Gran Shopping Molfetta arriva il barista e scrittore più famoso d'Italia, Diego Galdino, che presenterà il suo ultimo libro "Bosco Bianco". Dopo il grande successo della prima opera "Il primo caffè del mattino" ha proseguito con successo la carriera di imprenditore nel bar di famiglia. Nel nuovo romanzo l'autore torna a parlare d'amore, forse nella sua veste più romantica, con la storia di Chiara che, alla propria morte, lascia in eredità a suo nipote e alla figlia di un'amica d'infanzia una splendida e storica dimora affacciata sulla costiera amalfitana, "Bosco Bianco", la cui leggenda narra di un diario segreto nascosto nelle sue stanze, appartenuto al leggendario scrittore americano Albert Grant. Diario ambito anche da altre persone. Si scopre però che vivere nella residenza cambia la vita di chi vi entra.Prosegue dunque il ciclo di incontri in collaborazione con l'associazione molfettese Conversazioni dal mare dedicati a chiunque ami la lettura, sia adulti che bambini di qualunque età. Il secondo appuntamento con "Immergiti nella lettura" è per venerdì 14 ottobre, alle ore 19 in piazza Ottagono. La conversazione sarà moderata dal giornalista di Telenorba Antonio Procacci.