Differenziata, Trani elogiata all'incontro "Stati Regionali dei Rifiuti in Puglia"

Trani è tra i Comuni pugliesi più virtuosi in termini di percentuale di raccolta differenziata. E' quanto è emerso dalll'incontro "Stati Regionali dei Rifiuti in Puglia" svoltasi ieri al Teatro Petruzzelli di Bari in cui i rappresentanti istituzionali della società civile e dell'imprenditoria pugliese si sono confrontati per cercare delle soluzioni in merito all'autonomia della Regione Puglia per quanto riguarda la gestione dei rifiuti. Trani è stata presentata in sala come "Best Pratice".Durante il convegno è stato anche analizzato lo stato del piano regionale e delle carenze infrastrutturali e impiantistiche a cui dover dare una soluzione. All'incontro ha preso parte il sindaco Bottaro in videoconferenza, il Direttore del Dipartimento per la valutazione, i controlli e la sostenibilità ambientale di Ispra Valeria Frittelloni, il Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, l'Assessore all'ambiente di Regione Puglia Anna Grazia Maraschio, il Sindaco di Bari Antonio Decaro, il Presidente Albo Gestori Ambientali – Puglia Natale Mariella, il Presidente Unioncamere Puglia Damiano Gelsomino e il Presidente EAU Confindustria Bari e BAT Giuseppe Angelo Dalena. A moderare l'evento è stato il Direttore Ricicla.tv Monica D'Ambrosio e l'attore Gianni Ciardo.Ecco quanto emerso: nonostante le criticità riscontrate nella gestione dei rifiuti in Puglia, un buon dato arriva dall'andamento regionale della raccolta differenziata. Rispetto al 2021, infatti, l'andamento medio del 2022 ha raggiunto circa il 60% (nel 2021 era circa il 55%). Nei primi mesi del 2023, poi, questo dato sale di quasi il 10%. Infatti, secondo l'Osservatorio Rifiuti della Regione Puglia in questo breve arco di tempo l'andamento della raccolta differenziata è di circa il 70%.