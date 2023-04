Divieto di utilizzo di buste nere o non trasparenti per il conferimento dei rifiuti organici

Con ordinanza dirigenziale dell'Area Urbanistica, Demanio ed Ambiente numero 105/2023 è stato disposto a tutte le utenze, sia domestiche che non domestiche, il divieto assoluto di depositare ed esporre qualsiasi tipo di rifiuto in sacchi neri o comunque non trasparenti, tali da impedire la verifica del corretto conferimento ed il divieto assoluto di utilizzo di sacchi e/o sacchetti diversi da quelli biodegradabili compostabili, per il conferimento della frazione organica.La decisione è stata assunta in quanto diverse utenze (sia non domestiche che domestiche) nonostante le ripetute raccomandazioni e le apposite campagne di comunicazione promosse da Amiu Trani e Città di Trani, continuano ad utilizzare sacchi neri o comunque non trasparenti per il conferimento delle varie frazioni di rifiuti.Attraverso le costanti attività condotte dalla Polizia Locale (in collaborazione con Amiu) è stata accertata la presenza di rifiuti estranei all'interno dei sacchi e delle buste nere o comunque non trasparenti, con grave pregiudizio della corretta gestione dei rifiuti giacché per molti la busta nera è diventata il modo per eludere i controlli e non differenziare i rifiuti.