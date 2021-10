Raccolta differenziata: il dubbio

Social Video 2 minuti Raccolta rifiuti in via Istria Altri video: Raccolta rifiuti in via Barletta 2 minuti

Sarà stato per un disguido, per un errore, per una distrazione. Ma le immagini mostrano chiaramente che il contenuto dei diversi bidoni della raccolta differenziata relativi all'organico e non riciclabile vengono invece riposti insieme nello stesso mezzo compattatore dell'Amiu.La segnalazione ci giunge da un lettore, che aveva notato la scena già in altre occasioni, e che ha voluto documentarla in diverse zone della città proprio per chiedere e soprattutto capire cosa stia accadendo: le precise indicazioni di Amiu per la raccolta differenziata, la sua importanza, le modalità con cui dividere i rifiuti negli appositi contenitori, sono tutte lezioni alle quali i cittadini utenti e diligenti si attengono ormai da un anno. I calendari con i diversi colori indicatori sono appesi in tutte le case, sui muri e sui frigoriferi, negli androni dei condomini. Bidoni che vanno e vengono a precisi orari, sanificati, pieni, vuoti, e ognuno fa la sua parte, con tanto di tasse da pagare. Poi accade di vedere come organico e non riciclabile vengano messi insieme. Perché? Il dubbio della raccolta differenziata porta a porta.