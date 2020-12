Disagi per mancanza di contanti agli sportelli delle Poste

Non ci sono contanti agli sportelli bancomat delle Poste. Ed i problemi sfociano in forti lamentele da parte dell'utenza: lunghe file di persone sui marciapiedi antistanti le diverse sedi delle Poste dislocate in città, e disagi considerevoli visto il periodo, viste le emergenze.Il limitato approvvigionamento di contante sta causando effetti a catena: "Ho girato tutte le sedi cittadine per prelevare dei contanti – spiega una donna, utente delle Poste – ma erano bloccati i bancomat. Ho dovuto fare la coda insieme ad altre decine di persone per entrare all'interno dei locali e effettuare il servizio allo sportello: ho perso la mattinata, con tutte le problematiche che ogni famiglia può avere, e non è giusto. Questa non è la prima volta che avviene tutto ciò. È vergognoso che non ci vengano dati i nostri soldi proprio in questo periodo. Gente che va da un erogatore all'altro nella giornata per poter prendere i propri soldi. Oggi ci saranno file interminabili con gente anziana, portatori di handicap". L'auspicio è che il disservizio venga risolto al più presto.