Discarica, Cinquepalmi: «Contraddittoria la posizione del Comune sulla vicenda»

«Quel Comune che oggi si costituisce parte civile contro i presunti responsabili dell'inquinamento ambientale, è lo stesso comune che ancora oggi non ha provveduto a mettere in sicurezza e riparare il terzo lotto della discarica di Puro Vecchio, che a causa della rottura della membrana di protezione del fondo cava, probabilmente continua a disperdere percolato in falda da ben 9 anni con le conseguenze che possiamo immaginare»: lo afferma in un una nota l'ex consigliera comunale Mariagrazia Cinquepalmi.

«Quel Comune, è lo stesso che nell'ormai lontano 2014 ha imposto all'Amiu di mettere immediatamente in atto misure di sicurezza ed emergenza tra cui l'immediata copertura del terzo lotto per non permettere l'infiltrazione di altro percolato. Oggi, a distanza di nove anni, il terzo lotto è ancora completamente scoperto.

Quel Comune, è lo stesso comune che ha autorizzato con ordinanza del 2016 il prelievo di rilevanti somme dal fondo post gestione per operazioni di messa in sicurezza (?) che non rientrano nel vincolo di destinazione di quel fondo.

Non ricordo siano state anticipate somme dal Comune.

Quel Comune è lo stesso comune che ad oggi dopo aver speso le somme accantonate nel fondo post gestione, non si è minimamente preoccupato di iscrivere in bilancio il debito per il ripristino di quello stesso fondo, ancora oggi impropriamente utilizzato.

Quel Comune è lo stesso comune che ad oggi non si è opposto alla previsione del piano regionale dei rifiuti di riapertura del terzo lotto, non ancora in sicurezza, per un ulteriore conferimento di rifiuti.

Quel Comune è lo stesso che ancora oggi risulta essere ampiamente inadempiente rispetto all'eliminazione delle cause di quell'inquinamento e che, pertanto, oggi dovrebbe costituirsi anche contro se stesso».