Discarica, Di Gregorio elenca i lavori eseguiti dal 2014 ad oggi

Nel 2014 la discarica per rsu di Trani era a rischio esplosione e la stessa veniva chiusa poiché i campioni d'acqua prelevati dal pozzo P6V della rete di monitoraggio del lotto III evidenziavano superamenti delle "concentrazioni soglia contaminazione" (CSC) per i parametri Nitriti e metalli pesanti (ferro, cromo, manganese, nichel e arsenico); tutti e tre i lotti erano completamente scoperti ed assolutamente insufficiente la rete di emungimento di percolato e di estrazione del biogas su tutti e tre i lotti.Con Ordinanza n. 25 del 26.9.2016 il Sindaco ordina la chiusura della discarica obbligando l'AMIU ad eseguire tutte le opere necessarie di messa in sicurezza del sito.Sono stati quindi eseguiti i seguenti lavori: ripristino delle scarpate del III lotto; lavori di copertura completa del I e II lotto e completamento impiantistico attraverso la realizzazione di nuovi pozzi di captazione del biogas e di emungimento del percolato; lavori di realizzazione della vasca di raccolta delle acque meteoriche del I e II lotto; nello specifico sul II lotto sono stati realizzati n. 7 pozzi che unitamente a quelli esistenti sui lotti I e II sono stati collegati ad un sistema di raccolta ed invio alla torcia posizionata in discarica; sul corpo del I lotto sono stati realizzati n. 12 pozzi di estrazione del biogas e sono stati realizzati n. 4 pozzi di emungimento del percolato di cui 2 sul lotto I e 2 sul lotto II: tutti messi in rete tra di loro; infine è in corso la gara pubblica, con il finanziamento acquisito dal Comune di Trani di oltre 6 milioni di euro, per la esecuzione dei lavori di copertura del III lotto.Dalle analisi (pubblicate sul sito dell'AMIU) delle acque dei pozzi spia eseguite ogni 15 giorni da parte dei laboratori incaricati si evidenzia il netto miglioramento dei valori (ad esempio nel pozzo P6V da due anni i valori sono nei limiti di legge).La relazione finale della Caratterizzazione dice letteralmente che gli interventi adottati e come sopra descritti:"…hanno ricondotto le problematiche della contaminazione della falda alla sola presenza del manganese di cui si sottolinea la presenza anche a monte idraulica e che pertanto potrebbe anche ricondursi a valori di fondo..".Ecco cosa è cambiato dal 2014 ad oggi.Nel corso della Conferenza di servizi convocata dalla Regione Puglia del 30.1.2020, per analizzare i dati delle attività di caratterizzazione (attività che permette di ricostruire i fenomeni di contaminazione a carico delle matrici ambientali in modo da ottenere le informazioni di base su cui prendere decisioni realizzabili e sostenibili per la messa in sicurezza del sito) svolta, è emerso che nel corso dei tre cicli di monitoraggio della falda (novembre 2018, gennaio 2019, febbraio 2019) il superamento dei valori di legge da parte del manganese nel solo pozzo P6V bis e del nichel nel pozzo P2M (posto però a monte idraulico della discarica) per il solo mese di febbraio 2019.- nel corso della conferenza di servizi l'ARPA ha inoltre dato atto del netto "..miglioramento del quadro qualitativo ambientale delle acque sotterranee ..che confermano l'efficacia delle misure di prevenzione poste in atto" e la Conferenza si è conclusa con la prescrizione di un intervento di "ripristino dell'isolamento del corpo dei rifiuti". In sostanza adesso il Comune dovrà ancora farsi carico di un intervento per ripristinare una probabile lacerazione del sistema di impermeabilizzazione della parete della discarica monitorata.Alla luce di quanto descritto è possibile dire che un rappresentante Istituzionale intellettualmente onesto possa dire che non è stato fato nulla di concreto?Alla Consigliera Di Bari suggeriamo di rivolgere le sue inutili prediche al Sindaco di Roma, del suo stesso partito, che si appresta ad aprire mega discariche nel suo territorio. Il nostro Sindaco la discarica l'ha chiusa e la sta mettendo in sicurezza!