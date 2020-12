Discariche a cielo aperto, rifiuti abbandonati lungo le strade: l'inciviltà regna sovrana

Discariche a cielo aperto, rifiuti di ogni genere abbandonati nelle piazzole di sosta di strade extraurbane anche molto trafficate, come la SP12 (ex SP238) Trani -Corato, in entrambe le direzioni di marcia: le foto della situazione che quotidianamente si registra, segnalateci da un lettore, dimostrano che purtroppo l'inciviltà regna sovrana, nonostante i sacrosanti controlli (proprio l'altra sera una fototrappola ha "beccato" un individuo intento nell'illecito abbandono dei rifiuti) che evidentemente vanno rafforzati.Inutile dire che questa situazione si registra da tempo, ma purtroppo (come avvenuto anche in altre città) è aumentata di molto anche con la partenza della raccolta differenziata. Ora, al di là delle lamentele sui modi e sui tempi del porta a porta, l'abbandono dei rifiuti è assolutamente da condannare sempre, ed è segno di grande inciviltà. Esistono quattro isole ecologiche dell'Amiu in diverse zone della città, tra l'altro, dove poter conferire i rifiuti ogni giorno.Si chiede in ogni caso che vengano bonificate queste discariche abusive.