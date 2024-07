Disinfestazione e deblatizzazione nei mesi di agosto e settembre

La programmazione ordinaria di AMIU è stata aggiornata in virtù dell’ordinanza sindacale per prevenire e contenere la diffusione del West Nile Virus

Interventi di disinfestazione (trattamenti adulticidi): 1 agosto, 8 agosto, 13 agosto, 22 agosto, 29 agosto, 5 settembre, 12 settembre, 26 settembre 2024

Interventi di deblattizzazione (trattamenti antilarvali):1/2/3 agosto, 13/14/16 agosto, 27/28/20 agosto, 17/18/19 settembre 2024.

Comune di Trani e AMIU S.p.A. comunicano alla cittadinanza il calendario aggiornato dei trattamenti di disinfestazione e deblattizzazione previsti nei mesi agosto e settembre 2024.La programmazione ordinaria delle attività di AMIU S.p.A. è stata aggiornata in base a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale ex art. 50 TUEL n. 21 del 27/07/2024 relativa a misure urgenti di prevenzione e contenimento della diffusione del "West Nile Virus".Le attività ancora da svolgere e programmate da AMIU S.p.A. sino a settembre 2024 sono state integrate con altri 4 interventi di disinfestazione e 2 interventi di deblattizzazione.Di seguito il calendario completo e aggiornato delle attività:Gli interventi saranno svolti con l'utilizzo di prodotti a ridotto impatto ambientale, sull'intero territorio del Comune di Trani ed estesi alle zone periurbane prossime all'abitato. In caso di avverse condizioni atmosferiche, saranno eseguiti nei giorni immediatamente successivi.