Disparità numerica tra maggioranza e minoranza, Di Leo torna ad evidenziare la violazione dei diritti nelle commissioni consiliari

Con nota protocollata in data 06 marzo u.s. il Consigliere Comunale Gianni di Leo, capogruppo della Lega, è tornato a rappresentare al Sindaco, al Presidente del Consiglio Comunale ed al Segretario Generale la persistente violazione dei diritti della minoranza all'interno delle commissioni consiliari dopo l'ingresso in maggioranza dei quattro consiglieri eletti nelle liste a sostegno dell'allora candidato sindaco T.Laurora.Il problema era stato già sollevato in data 31 maggio 2023 ed aveva registrato l'assenso del Segretario Generale e della responsabile dell'Ufficio Organi istituzionali i quali avevano confermato un' alterazione dell'equilibrio numerico tra nuova maggioranza e "storica" minoranza (orgogliosamente tale).Nulla però è stato realizzato . Il Consigliere Gianni di Leo ha auspicato una presa di posizione ,a riguardo, dell'Ufficio Territoriale del Governo di Barletta Andria Trani (precedentemente interessato) e comunque ha preannunciato di interessare il Dipartimento delle Autonomie Locali del Ministero dell'Interno.