Pnrr, Di Leo: «Urgente istituire una cabina di regia per controllo e governance»

«Le disposizioni di legge in tema di PNRR - dichiara il consigliere comunale Gianni Di Leo - prevedono che i cosiddetti soggetti autori dei progetti (quindi ritengo anche i comuni, debbano garantire il principio di sana gestione finanziaria, in particolare in materia di potenziali conflitti di interessi, delle frodi, di doppio finanziamento, di corruzione nonché di tutta una serie di procedure riguardanti l'avvio, l'attuazione delle varie progettazioni, nonché il rispetto dei cronoprogrammi e rendicontazione. A tal fine, come sta venendo anche in altri enti locali, propongo a restituire con delibera di consiglio o di giunta alla costituzione di detto gruppo di lavoro cabina di regia al quale auspico che oltre il sindaco e gli assessori sia garantita anche la presenza di consiglieri comunali di maggioranza e di minoranza. Ritengo infine che anche sul sito del comune vada attivata una sezione da denominarsi ad esempio "attuazione misure Pnrr" nella quale appunto pubblicare tutti gli atti amministrativi emanati sui progetti in questione».