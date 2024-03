Elezione Di Leo, soddisfatti il senatore Marti e il segretario Grimaldi

Giovanni Di Leo, consigliere comunale della Lega a Trani, con 5719 voti ponderati è eletto nella massima assise provinciale.Soddisfazione per l'importante risultato conseguito, giungono dal Sen. Roberto Marti, Segretario Regionale della Lega in Puglia e Ruggiero Grimaldi, Segretario Provinciale della BAT."Contenti per l'elezione di Gianni, amico e consigliere comunale del partito da tanti anni, da sempre attivo nelle istituzioni territoriali. – affermano Marti e Grimaldi – E' un risultato che premia il lavoro fatto in questi anni da tutti gli iscritti, i militanti e dirigenti della segreteria provinciale.""La Lega in Puglia continua a crescere, testimonianza sono anche i risultati delle consultazioni provinciali negli altri territori. – conclude Marti – Nella BAT va avanti un percorso di radicamento intrapreso da anni, che sono sicuro ci porterà a risultati sempre più importanti nel tempo."