Distaccamento volontario dei Vigili del Fuoco, oggi la presentazione

Mercoledì 2 Settembre alle ore 17:30 presso i locali di Via Amedeo 254 a Trani il candidato al Consiglio Comunale Daniele Santoro terrà un incontro con la stampa per la presentazione della progettazione del Distaccamento Volontario dei Vigili del Fuoco per la Città di Trani.Interverranno: Amedeo Bottaro candidato Sindaco di Trani, Ruggiero Mennea candidato consigliere Regionale.