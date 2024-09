Domani a Trani il Manhattan Short Film Festival: anche gli spettatori nella giuria dei "corti"

Sabato 28 settembre 2024 alle ore 19:00 la biblioteca Comunale G.Bovio di Trani ospiterà la XXVII edizione del Manhattan Short Film Festival, un evento unico nel suo genere che porterà gli spettatori a scoprire le opere di registi provenienti da tutto il mondo. Per una sera, il pubblico giudicherà i 10 cortometraggi finalisti e a contribuirà a decretare i vincitori insieme a una platea internazionale.L'iniziativa a cura di Sanmarco informatica, consentirà agli appassionati di cinema di unirsi al pubblico di altre 500 città del mondo per visionare e valutare il lavoro di questi giovani registi.Gli short sono The Talent (Regno Unito), I'not a robot (Paesi Bassi), Mother (Ucraina), Dovecote (Italia), Pathological (Stati Uniti). Oltre a Alarms (Francia), Favourites (Australia), The man who could not remain silent (Croazia, Bulgaria, Francia). Infine, Room Taken (Irlanda) e Jane Austen's period drama (Stati Uniti).