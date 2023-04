Domani ingresso gratuito al Castello Svevo, un invito per cittadini e turisti

Un modo per invogliare non solo i turisti che ormai sempre più numerosi stanno arrivando in città, ma anche i tranesi che ancora non hanno mai visitato o forse non tornano da tanto tempo in uno dei tesori più belli che la storia ci abbia lasciato: domani, 2 aprile, per la sola mattinata fino alle 13:30 - in quanto al pomeriggio il museo è chiuso - si rinnova l'appuntamento con #domenicalmuseo, l'iniziativa del Ministero della Cultura che consente l'ingresso gratuito, ogni prima domenica del mese, nei musei e nei parchi archeologici statali.L'ingresso consente non solo la visita agli ambienti del Castello fatto edificare da Federico II, e dove suo figlio Manfredi che sposò la principessa Elena Comneno, ma anche lo splendido camminamento esterno con la vista mozzafiato sul mare e la Cattedrale; e altresì la visita alla mostra dedicata alla collezione della Regina Margherita realizzata grazie alla collaborazione fra la Direzione regionale Musei Puglia e Palazzo Reale di Napoli, custode della raccolta.La collezione della regina Margherita venne donata nel 1928 allo Stato italiano da re Vittorio Emanuele III, che eseguì la volontà della madre scomparsa due anni prima. Gran parte della collezione è frutto degli acquisti della Regina presso le grandi rassegne nazionali ed è rappresentativa del gusto della Casa Reale nonché delle tendenze artistiche italiane tra '800 e '900.Le visite si svolgeranno nei consueti orari di apertura.