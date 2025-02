È la serata di Domenico Vaccaro che, arrivato in finale con una grande performance, si esibirà su RAIUno nel programma "Dalla Strada al Palco" condotto da Nek e Bianca Guaccero. Saranno dodici gli artisti in gara, al vincitore 10.000 in gettoni d'oro. Trani tifa per il nostro flag man.