Don Alessandro Farano: «Dovremmo chiedere scusa per il cattivo esempio»

«Forse questa volta dovremmo chiedere scusa per il cattivo esempio». È il commento lapidario di don Alessandro Faranno, parroco alla chiesa di Santa Chiara. Il riferimento è chiaramente rivolto al "selfie" scattato da don Sabino al Santuario Madonna di Fatima e su cui anche don Alessandro lascia fare intendere il suo disappunto. Lo scatto "incriminato" in rapidissimo tempo ha fatto il giro del web e sta scuotendo l'opinione pubblica.Oltre don Sabino in primo piano nella foto si vedono alle sue spalle i fedeli radunati senza le dovute distanze interpersonali: un comportamento probabilmente durato solo qualche minuto, giusto il tempo di scattare il selfie. In molti però ora si domandano se il numero dei fedeli in Chiesa fosse congruo o superiore ai limiti concessi dalla restrizioni imposte dalla Curia. Con scuole e attività commerciali chiuse, è giusto vedere foto di chiese così affollate?