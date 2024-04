Rosa Diaferia di Trani festeggia 100 anni

Powered by

Un'altra tranese festeggia il traguardo dei 100 anni. Circondata dall'affetto dei parenti e coccolata anche dall'assessore Cecilia Di Lernia (presente in rappresentanza dell'Amministrazione comunale) ha festeggiato il compleanno speciale Rosa Diaferia. Nata a Corato il 6 aprile del 1924 ma residente a Trani da una vita, madre e moglie esemplare, la signora Rosa ha dovuto subire due lutti drammatici ad un'età di circa 50 anni: prima il decesso del marito 55enne, poi quello di una figlia gemella di appena 24 anni, entrambi per mali incurabile. Donna di ferrea volontà e determinata, ha lavorato sempre con passione e competenza, mantenendo decorosamente l'intera famiglia con cinque figli. Da qualche anno non più autosufficiente dal punto di vista motorio, ma sempre lucida, continua la sua vita, circondata dall'amore della sua grande famiglia che ha voluto festeggiarla nel miglior modo possibile. Nella foto, con la centenaria e l'assessore, i tre figli Rino, Pasquale ed Enzo.