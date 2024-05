Scomparsa di Mariagrazia De Feo, l'ultima localizzazione a Molfetta

Powered by

Sono ore di attesa per la famiglia di Mariagrazia De Feo, la giovane di 22 anni scomparsa da giovedì 31 maggio dalla sua abitazione a Trani. La ragazza è uscita di casa alle ore 10 e da allora non vi ha fatto più ritorno.Attualmente il cellulare della giovane risulta spento, ma sarebbe stato localizzato a Molfetta alle ore 11 di questa mattina. Le forze dell'ordine sono sulle sue tracce per cercare di riportare la 22enne sana e salva a casa.A condividere l'appello lanciato sui social dalla sua famiglia che sta rimbalzando da una parte e l'altra dell'Italia anche la Consulta Studenti Consba: Mariagrazia infatti frequenta il Conservatorio di Musica Niccolò Piccinni di Bari.