Sky torna a far tappa a Trani: iniziate le riprese di “4 Ristoranti” con Alessandro Borghese

Nella mattinata odierna sono iniziate le riprese del celebre programma di Sky "4 Ristoranti", ideato e condotto da Alessandro Borghese; un vero e proprio reality culinario all'insegna dell'ottima cucina italiana.Questa settimana il noto chef italiano fa tappa a Trani, dove rimarrà fino al weekend. In mattinata Borghese è stato accolto dal Sindaco Amedeo Bottaro, proprio nei pressi di un locale scelto: per il programma sono stati selezionati appunto quattro ristoranti che, salvo di imprevisti, sono Babalù, Terra di Mare, Pelledoca e Memento.Le quattro attività gareggeranno per vincere l'ambizioso titolo di miglior cucina e soprattutto il premio che vale ben 5000€ da investire nella propria proprietà, mentre tutti i partecipanti riceveranno il bottino di partecipazione del programma.Il Comune, per l'occasione, metterà a disposizione della troupe un immobile comunale per le riprese del "confronto finale".