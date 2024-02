Il prezzo del caffè in tazzina sta per aumentare (anche a Trani)

Prezzi in aumento per svariate materie prime, Latte, zucchero,caffè compreso. Rischia di salire dunque il prezzo della classica tazzina al bar.Da 1 euro, il prezzo sta per salire ad 1 euro e 20 centesimi. L' "allarme", per gli amanti del caffè in tazzina al bar, viene lanciato da Mino Acquaviva, titolare del Real Cafè e Presidente Confcommercio di Trani.L'aumento delle materie prime non risparmia il caffè, che, specie per la questione guerra in Medio Oriente, vede aumentare i costi di trasporto della stessa materia prima ( chiusi i consueti passaggi -accesso al Mediterraneo, si è costretti a tratte più lunghe).Inoltre, come si può osservare nel grafico allegato, la Borsa dei prezzi di Londra, punto di riferimento in merito, non ha mai fatto registrare prezzi così alti come quelli di oggi, per quanto concerne i valori delle materie prime, sin dal 1992 / 93. "A tal proposito", sottolinea Acquaviva, "già da tempo per quanto riguarda le torrefazioni, il prezzo del caffè al bar è già aumentato" .A Trani, secondo Mino Acquaviva e per i motivi che ci ha esposto, l'aumento sarebbe imminente. I tranesi continueranno a concedersi senza problemi uno dei piccoli piaceri quotidiani?