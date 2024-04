Un Borghese... piccolo piccolo! Ecco la parodia tutta tranese dei 4 Ristoranti su Sky

In poche ore è diventato virale questo manifesto che vede protagonisti i titolari di quattro attività di ristorazione molto popolari a Trani, dal chiosco di Patrizio che propone pesce appena pescato e fritto nelle calde serate estive a Nella, che anima da generazioni - restando sempre giovane - la pizzeria di via Dalmazia; ma anche La Braceria di Mimmazzo, divenuta celebre per la sua pubblicità con le Sneaker firmate e un'altra storica pizzeria di Trani, Trani Gogò.La febbre della trasmissione di Alessandro Borghese sta scaldando sempre più l'atmosfera a Trani, e mentre sale la curiosità di sapere come andranno le cose nei 4 ristoranti selezionati da Sky, una risata fa sempre bene, come dire: va bene l'alta cucina ma a Trani con una fritturina di pesce, un pezzo di focaccia, una buona pizza e uno gnumridd alla brace siamo tutti contenti!