Donna trovata morta in casa in piazza Teatro a Trani

Il cadavere di una donna è stato trovato questa sera in un appartamento in piazza Teatro a Trani. Sul posto sono intervenute Polizia di Stato con il dipartimento di Polizia scientifica per risalire a data e cause del decesso e Polizia locale, oltre a operatori del 118 che non hanno potuto che constatare il decesso. Della donna non si avevano notizie da un paio di giorni.