E' la domenica del cambio dell'ora: da domani giornate più lunghe

Con l'ora legale è come un po' se cominciasse ufficialmente la bella stagione: è vero che domani, ma anche nei giorni seguenti, potremmo essere un po' scombussolati da questo cambiamento, ma è vero anche che un numero maggiore di ore di luce nella giornata rinfranca rumore e anche l'operatività. Per non parlare del risparmi energetico, che , di questi tempi, è diventato un mood indispensabile da realizzare, una vera necessità.Una trovata geniale, del resto forse non tutti sanno che le origini dell'ora legale stanno nell'intuizione niente meno che di Benjamin Franklin, non solo uno dei padri fondatori degli Stati Uniti, ma soprattutto scienziato e inventore poliedrico. Fu proprio lui a pubblicare nel 1784 sul Journal de Paris l'idea di trovare un sistema per far svegliare la popolazione un po' prima la mattina per ridurre il consumo di candele. Un secolo dopo però fu un entomologo, George Hudson, a proporre di spostare gli orologi più avanti di due ore,proposta ridimensionata da un costruttore britannico che propose semplicemente di spostare le lancette avanti un'ora nel periodo estivo, creando una convenzione diventata un po' alla volta internazionale, visto che era orientata a far fronte alle difficoltà economiche dopo la Seconda Guerra Mondiale.Un sistema che effettivamente realizzagli obiettivi di sostenibilità e risparmio, amplificando le giornate "più lunghe" del solstizio d'estate, anche se è vero che i problemi di adattamento sono da tenere più che in considerazione, comprendendo soprattutto la possibilità di rischi al sistema cardiovascolare, infarti, per essere più espliciti. Il consiglio resta uno, laddove possibile, ma con un po' di consapevolezza: gradualità nell'adattarsi, magari cercando di anticipare il momento di andare a dormire o di cenare la sera.