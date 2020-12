E' la dott.ssa Giusy Grilli la prima pediatra tranese a sottoporsi a vaccino anti covid

Fra i primissimi medici tranesi a sottoporsi al vaccino anti-Covid, per la precisione la seconda in assoluto e la prima fra i pediatri, è stata questa mattina la dott.ssa Giusy Grilli: "Ho accettato senza alcuna esitazione l'invito che mi era stato rivolto dal collega Luigi Nigri, vice presidente nazionale della Federazione Italiana Medici Pediatri - spiega la nota professionista tranese – perché credo nella validità di tutto questo, perchè è importante limitare e vincere la grave pandemia grazie a ciò che la scienza è riuscita a creare".E' un gesto che ha anche del simbolico: "Al di là della mia ferma convinzione personale sulla validità di questa prova, se il mio gesto serve a far capire alla gente l'importanza di sottoporsi alla vaccinazione, già questo è molto importante. E poi l'ho fatto anche per offrire ancora maggiore sicurezza nello svolgimento della mia professione, a contatto con i più piccoli".Com'è noto, il vaccino prevede una prima dose, e dopo 21 giorni una seconda dose: a quel punto ci vorrà un'altra settimana per poter contare sull'immunità.