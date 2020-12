Eccellenze tranesi: Premio Speciale a Giovanna Ventura

Le eccellenze tranesi in Italia. Dopo il Nastro d'Argento a Fabrizio Corallo lo scorso anno lo per il suo documentario su Vittorio Gassman, un altro prezioso riconoscimento è andato quest'anno ad un'altra nostra concittadina: è Giovanna Ventura, autrice, regista e conduttrice Rai, per il suo documentario "Oltre la sala. Le parole del cinema nella televisione pubblica".Una "eroica rappresentazione del giornalismo televisivo dei pionieri in un viaggio di Vincenzo Mollica" grazie a Rai Movie tra tagli e ritagli delle Teche Rai, come si legge nelle motivazioni, un premio che il Direttivo Nazionale dei Giornalisti Cinematografici ha assegnato a Ventura nel settore 'Cinema & giornalismo', per "lo sguardo speciale su un taglio e un tema legato in qualche modo alle sensibilità e all'iniziativa del Sindacato".La stessa Giovanna Ventura lo posta in queste ore su Fb: "E' stato davvero un grande onore, ricevere questo premio dal Sindacato nazionale Giornalisti Cinematografici", e ringrazia il giornalismo cinematografico che "continua con passione ed amore questo meraviglioso lavoro di racconto e divulgazione di un'arte chiamata Cinema, anche in questo momento in cui è difficile sognare..:"