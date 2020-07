Ecologia e ambiente in "Lorax - il guardiano della foresta"

In questo articolo affrontiamo insieme a "Lorax – il guardiano della foresta" il tema dell'ecologia e dell'ambiente. In questo famoso film di animazione la cittadina di Thneedville è completamente artificiale, infatti gli alberi funzionano a batterie, il suolo è di plastica, tutto è automatizzato e non si distingue tra estate e inverno.Non ci sono più alberi e nessun segno di vegetazione, poiché l'egoismo e la brama di denaro dell'uomo ha portato alla più totale devastazione, tanto che il perfido Aloysius O'Hare si è arricchito vendendo aria alla gente. Sempre più gravi sono gli effetti che la mano dell'uomo ha sulla natura e questo cartone animato gli demarca in maniera chiara; si parla spesso della capacità delle foreste di assorbire CO2 e della loro funzione mitigatrice sui cambiamenti climatici. Meno noto è forse il contributo che la fitta vegetazione fornisce nel regolare la temperatura locale, attraverso la capacità di riflettere la luce solare (albedo) e le proprietà di evapo-traspirazione (il passaggio di vapore acqueo all'aria attraverso le piante e dal terreno).Uno studio dell'Università di Rio de Janeiro, pubblicato su Plos One , suggerisce che se la deforestazione della foresta amazzonica in Brasile continuerà ai ritmi attuali, entro il 2050 la temperatura locale potrebbe aumentare di 1,45 °C. Ciò che vediamo nel cartone non è realizzabile, ovvero non è possibile commercializzare ossigeno e produrlo se non è presente nell'ambiente, per questo motivo la vegetazione è essenziale per la vita dell'uomo. Grazie ai loro processi di respirazione e fotosintesi, gli alberi aiutano a combattere il riscaldamento climatico assorbendo l'anidride carbonica e contribuiscono alla pulizia dell'aria, incamerando inquinanti come ozono, ossidi di nitrogeno e biossidi di zolfo. Speriamo non sia questo il futuro che abbiamo davanti.