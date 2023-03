Electric Experience​ Days con Maldarizzi Automotive all’autodromo di Binetto

L'elettrico come non lo avete mai visto (e provato) è arrivato a Binetto il 10 e l'11 marzo con l'Electric Experience Days: Maldarizzi Automotive ha organizzato due giornate speciali di formazione esclusiva per il personale, per entrare nel vivo del mondo dell'elettrico.Il personale Maldarizzi ha vissuto l'Electric Experience, un corso tenuto da Quattroruote Professional, che tratta diversi moduli tra cui Endotermico VS Elettrico e Performance dell'elettrico.Se la batteria è al 20%, come si gestisce e quale è l'impatto psicologico? Maldarizzi Automotive è stata la prima concessionaria in Italia ad affrontare il modulo.Sfruttare al meglio la frenata rigenerativa, utilizzare correttamente lo sterzo e dosare l'acceleratore, guardare in profondità lungo il percorso di guida per anticipare l'azione, sono alcuni dei consigli per imparare a guidare correttamente una vettura elettrica, abbassando i consumi e aumentando la piacevolezza di guida.Comprendere al meglio per trasferire informazioni sempre più puntuali all'esterno è uno degli obiettivi dell'iniziativa che si è divisa in formazione teorica in aula con esperti del settore e pratica, testando le vetture elettriche direttamente nella pista dell'Autodromo del Levante.Maldarizzi Automotive è il secondo dealer in Italia ad organizzare questa attività per i propri lavoratori con la collaborazione dei docenti di Accademia Quattroruote Professional, che, con il loro know-how e competenze, sono riconosciuti come massimi specialisti della formazione in ambito Automotive a livello nazionale.