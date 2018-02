Elezioni, a tu per tu con Marcello Gemmato

Intervista all'esponente di Fratelli d'Italia, candidato per la Camera nei quattro collegi plurinominali per la Puglia

YouTube 15 minuti Intervista a Marcello Gemmato

Mancano pochissimi giorni all'appuntamento elettorale del 4 marzo. Gli italiani saranno chiamati a scegliere i propri rappresentanti alla Camera dei Deputati e al Senato della Repubblica. Sono in tanti coloro che ancora non hanno deciso a chi accordare la propria fiducia, tanti coloro che ancora non hanno deciso se recarsi alle urne o rimanere comodamente a casa. Ed è a loro che i candidati che abbiamo intervistato si rivolgono nelle interviste rilasciate per i portali del VivaNetwork. Di seguito l'intervista con Marcello Gemmato, candidato per la Camera con Fratelli d'Italia nei quattro collegi plurinominali per la Puglia.