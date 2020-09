Elezioni amministrative, Bottaro in testa nelle sezioni finora scrutinate

E' in corso lo spoglio delle schede nelle 54 sezioni tranesi. Dai primissimi dati che riceviamo, tuttavia, si evince come Bottaro sia primo in tutte le sezioni finora scrutinate. Si tratta di dati ancora parziali e in via di definizione ma che al momento non lascerebbero spazio ad alcun dubbio. In caso di vittoria, si tratterebbe del secondo mandato per il candidato sindaco di centrosinistra, un risultato del resto in linea anche con quello ottenuto dalle elezioni regionali con Michele Emiliano in testa.