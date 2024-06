Elezioni europee 2024, seggi aperti sabato e domenica

Mercoledì 5 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Giovedì 6 giugno dalle ore 15:30 alle ore 17:30

Venerdì 7 giugno dalle ore 9 alle ore 18

Sabato 8 giugno dalle ore 9 alle ore 23

Domenica 9 giugno dalle ore 7 alle ore 23.

In questi giorni nei 27 Stati membri dell'Unione Europea si tengono le elezioni Europee. In Italia, urne aperte sabato 8 giugno dalle ore 15:00 alle 23:00 e domenica 9 giugno dalle ore 7:00 alle 23:00. Le operazioni di spoglio delle schede iniziano subito dopo la chiusura dei seggi.A Trani sono 43.002 gli aventi diritto al voto (21.045 uomini e 21.956 donne) ripartiti nelle 54 sezioni elettorali (in allegato elenco).Gli elettori affetti da infermità possono esercitare il diritto elettorale con l'assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore, che sia stato volontariamente scelto come accompagnatore, purché l'uno o l'altro sia iscritto in un qualsiasi Comune della Repubblica. Si informa inoltre che è messo a disposizione il servizio di trasporto pubblico per i cittadini aventi problemi di deambulazione che si trovano impossibilitati a raggiungere i seggi in maniera autonoma. Il servizio sarà attivo solo nelle giornate delle operazioni di voto. All'atto della prenotazione dovranno essere in possesso dell'apposita attestazione medica e dovranno indicare il loro recapito e la sezione elettorale di appartenenza.L'ufficio elettorale resterà aperto esclusivamente per il ritiro delle tessere o tagliandini nei seguenti orari: