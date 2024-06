Elezioni europee 2024, il quadro delle preferenze complete a Trani

I risultati delle europee a Trani

PARTITO DEMOCRATICO 6.023 voti - 33,22%

FRATELLI D'ITALIA 4.725 voti - 26,06%

MOVIMENTO 5 STELLE 2.309 voti - 12,74%

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE 1.258 voti - 6,94%

LEGA SALVINI PREMIER 994 voti - 5,48%

ALLEANZA VERDI E SINISTRA 861 voti - 4,75%

STATI UNITI D'EUROPA 750 voti - 4,14%

AZIONE - SIAMO EUROPEI 594 voti - 3,28%

PACE TERRA DIGNITA' 374 voti - 2,06%

LIBERTA' 113 voti - 0,62%

PARTITO ANIMALISTA - ITALEXIT PER L'ITALIA 77 voti - 0,42%

ALTERNATIVA POPOLARE 52 voti - 0,29%

Sono terminate le operazioni di scrutinio dei risultati per le elezioni europee. In un clima generale di scarsa affluenza, dove le uniche eccezioni sono rappresentate dai Comuni chiamati anche al voto per le amministrative, in Puglia l'orientamento complessivo che emerge dalle 4.029 sezioni pone al primo posto il Partito Democratico, che guida l'elenco dei partiti con il 33,57%: seguono Fratelli d'Italia (26,95%) e M5S (14,11%). Non superano il 10% delle preferenze Forza Italia (7,79%) e Lega (6,19%).Entrando nel dettaglio di quello che è stato l'esito del voto nella nostra città, il trend segue esattamente la linea globale in Puglia.Sezioni: 54 / 54 (Tutte)Dato aggiornato al: 10/06/2024 - 04:53Fonte: Eligendo / Ministero dell'InternoI dati non rivestono carattere di ufficialità. La proclamazione ufficiale dei risultati è prerogativa degli uffici elettorali territoriali competenti. La ripartizione dei seggi e l'individuazione degli eletti sono da considerarsi provvisori, e non tengono conto di eventuali "opzioni", incompatibilità, surroghe e rettifiche.