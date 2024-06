Elezioni europee 2024, i dati sull'affluenza alle ore 12 a Trani

Powered by

Dati affluenza - Rilevazione ore 12:00 - 9 giugno

Andria: 17,52%

Barletta: 17,77%

Bisceglie: 15,69%

Canosa di Puglia: 18,86%

Margherita di Savoia: 15,70%

Minervino Murge: 19,97%

San Ferdinando di Puglia: 14,99%

Spinazzola: 21,49%

Trani: 19,22%

Trinitapoli: 47,83%

Sono ricominciate alle ore 7 di questa mattina le operazioni di voto per leanche a Trani. Alle ore 12 è stato reso noto il dato sull'affluenza nelle città della provincia, per una panoramica sul numero di votanti nel secondo giorno utile per votare i rappresentanti del Parlamento Europeo.I seggi restano aperti sino alle ore 23 di oggi, quando i seggi verranno chiusi e si procederà con le operazioni di conteggio.Trani:9.195 votanti pari al 19,22%Numero elettori totali: 47.845 di cui 23.415 uomini e 24.430 donnePer quanto riguarda la, si sono recati al voto il 18,70% degli aventi diritto, pari a 59.751 su un totale di 319.554 elettori a livello provinciale. Di seguito i dati completi su tutti i comuni della provincia: