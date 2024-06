Elezioni europee 2024, i primi dati sull'affluenza a Trani

I seggi riapriranno alle ore 7 per la seconda giornata di voto

Dati affluenza - Rilevazione ore 23:00 - 8 giugno

Andria: 10,21%

Barletta: 10,05%

Bisceglie: 8,98%

Canosa di Puglia: 11,83%

Margherita di Savoia: 9,89%

Minervino Murge: 12,84%

San Ferdinando di Puglia: 9,80%

Spinazzola: 14,60%

Trani: 11,23%

Trinitapoli: 34,31%

Sono iniziate alle ore 15 le operazioni di voto per leanche a Trani. Alla chiusura dei seggi è stato reso noto il dato sull'affluenza nelle città della provincia, per una prima panoramica sul numero di votanti effettivi nel primo giorno utile per votare i rappresentanti del Parlamento Europeo.I seggi riapriranno domani, domenica 9 giugno, e sarà possibile esprimere il proprio voto a partire dalle ore 7 sino alle 23, quando i seggi verranno chiusi e si procederà con le operazioni di conteggio.Trani:Numero elettori totali: 47.845 di cui 23.415 uomini e 24.430 donnePer quanto riguarda la provincia Bat, si sono recati al voto il 11,20% degli aventi diritto su un totale di 319.554 elettori a livello provinciale. Di seguito le percentuali su tutti i comuni della provincia: