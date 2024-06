Fratelli d'Italia registra il 26% delle preferenze a Trani, il commento del partito cittadino

«Dopo l'ottimo risultato delle politiche continua il trend in crescita di Fratelli d'Italia a Trani che fa registrare il 26,06% grazie ai 4.725 elettori che hanno scelto il partito di Giorgia Meloni. Un risultato più che lusinghiero in considerazione del fatto che la città è amministrata da un decennio dal centro sinistra. Un sentito ringraziamento va ai cittadini che hanno scelto Fratelli d'Italia, al gruppo consiliare, agli iscritti e ai simpatizzanti per l'impegno profuso in queste settimane con passione e spirito di appartenenza».